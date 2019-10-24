«طرق الشارقة» تدشن 110 حافلات بتكلفة 70 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن

دشنت هيئة طرق ومواصلات الشارقة، 110 حافلات جديدة لأسطول المواصلات العامة بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون درهم، لتغطية 12 خطاً داخل المدينة، وخدمة أكثر من 17 ألف راكب يومياً، وذلك تماشياً مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتطبيقاً لسياستها الرامية إلى تشجيع النقل الجماعي العام، واستمراراً في تنفيذ خطتها الهادفة للتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للركاب أثناء تنقلهم.

حضر حفل التدشين كل من عبدالعزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، والمهندس فهد عبدالرحمن العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة (كي جي إل) لخدمات نقل الركاب-الشارقة، وعدد من مديري وموظفي الهيئة، والشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وذلك في مبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة العزرة.

مواصفات عالمية

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وقال الجروان إن الهيئة تعمل على تطوير أسطول المواصلات العامة، ودعمه بحافلات حديثة ومتطورة باستمرار، بما يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة ويتوافق مع متطلبات الخدمة، وإن الحافلات الجديدة مصنعة من أحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية، كما تتميز الحافلات بأفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، وفق أرقى معايير الأمن والسلامة العالمية، من إنتاج شركة يوتونج الصينية طبقاً لمواصفات هيئة الطرق والمواصلات، والحافلات صديقة للبيئة مطابقة لمواصفات يورو 5.

كاميرات مراقبة وأجهزة إطفاء

وأشار إلى أن الحافلات الجديدة تتوفر بها جميع شروط الأمن والسلامة وأحدث الأنظمة الإلكترونية، ومزودة بثلاث كاميرات مراقبة، وأجهزة إطفاء حريق ذاتي، وطفايات للحريق موزعة داخل الحافلات، وأيضاً تتميز الحافلات بأجهزة تحصيل إلكترونية حديثة، ونظام تتبع ومراقبة الحافلات عن بعد، ومقاعد مريحة ذات مسافة بينية كافية بين المقاعد لراحة الركاب، وتتسع الحافلة ل 39 راكباً بالإضافة إلى توافر أماكن للوقوف عدد 26، وعدد 4 مقاعد مخصصة لكبار السن والنساء الحوامل والسيدات، ومساحات مخصصة مدروسة لخدمة ذوي الهمم، وتتوافر بها كافة وسائل الأمان لهم، وهي مزودة بسلالم هيدروليكية لمساعدة ذوي الهمم.

من جانبه، قال المهندس فهد عبدالرحمن العوضي، إن الحافلات الجديدة مطابقة لمواصفات يورو 5 الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وهي صديقة للبيئة وترشد في الطاقة، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، كما تتوفر في الحافلات الجديدة جميع شروط الأمن والسلامة وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وبمقاعد مريحة ذات مسافات بينية كافية بين المقاعد لراحة الركاب، ووحدات تكييف عالية الجودة، ومساحات مخصصة مدروسة لخدمة ذوي الهمم تتوفر بها كافة وسائل الأمان والمساعدة لهم. وتزامناً مع إطلاق الهوية الجديدة، تحدث الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، مدير إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات، عن طرح فئات جديدة لبطاقة «ساير» المسبقة الدفع التي يمكن الحصول عليها أو إعادة شحنها بسهولة ويسر ومباشرة من السائق.