«مـول» قـرب مساكـن العمـال يضـم 88 مـحلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود محسن

أكد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن الهيئة تسرّع مراحل التخطيط لإنشاء المركز التجاري العمالي في منطقة واحة الصجعة الصناعية بالشارقة، ليلبي احتياجات العمال في المنطقة، لافتاً إلى أن فكرة تطوير هذا المشروع أتت انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على ضرورة الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي نمتلكها.

وبين أنه أنجز نحو 80% من إجمالي الأعمال في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بقية الأعمال، وتسليم المشروع في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2019، وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن بدأ التخطيط لهذا المشروع، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لضمان تصميمه وفق أعلى المستويات الهندسية، على مساحة تبلغ أكثر *من 200 ألف قدم مربعة. وفيما يلي الحوار:

ما مواصفات المركز العمالي وطبيعة الأعمال المنجزة بالمشروع ونسبتها؟

يأتي إنشاء هذا المول العمالي الذي يعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة، في إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والجهود التي تبذلها لتحسين بيئة العمل على مستوى الإمارة، وإسعاد العمال من خلال السعي لتوفير جميع الخدمات العامة والترفيهية والصحية التي يحتاجون إليها، بحيث سيتحول المشروع إلى متنفس لهم، يرتادونه بالقرب من مناطق سكنهم، وأنجزت خلال المشروع أعمال الردم والتسوية بالموقع العام للحديقة بنسبة 98%، وأعمال الطابوق لمبنى المكاتب والمحلات بنسبة إنجاز 65%، وجارٍ تجهيز أساسات أسوار الملاعب بنسبة إنجاز 55%، فيما يجري العمل على تمديدات الكهرباء وأعمال الحريق للمباني على وجه الخصوص والحديقة بشكل عام بنسبة 30%، وتعد نسبة الإنجاز الكلية للمشروع ما يقارب 80%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بقية الأعمال وتسليمها خلال شهر أكتوبر 2019.

ويضم المشروع الفريد من نوعه، مجموعة كبيرة من المحال التجارية يصل عددها إلى 88 محلاً، وهايبر ماركت كبير تتجاوز مساحته 10 آلاف قدم مربعة، ومستشفى بمساحة إجمالية تصل إلى 7700 قدم مربعة، وصالتي سينما، تتسعان لأكثر من ألف شخص، كما سيوفر المول العمالي كل ما يحتاج إليه العمال، من خدمات تسويقية وصحية وثقافية وترفيهية.



توفير بيئة مثالية



*ما مبادرات الهيئة لتحسين بيئة العمال؟

بدأت الهيئة بتنفيذ مشروع يشمل إقامة حدائق ومتنزهات في العديد من المناطق الصناعية بالإمارة، وتحديداً في المنطقة الصناعية رقم 3، والمنطقة الصناعية رقم 12، إضافة إلى ثلاث حدائق في واحة الصجعة الصناعية التي تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة (1.3 مليون متر مربع) بالقرب من مطار الشارقة، وتتضمن الحدائق الجديدة مجموعة من الخدمات المجتمعية، مثل الملاعب والساحات لممارسة مختلف أنواع الرياضة، والمساجد، والمحلات التجارية، والمقاهي، والمكاتب الإدارية لخدمات البلدية وخدمات الأمن، كما بدأت الهيئة بالتخطيط لإقامة مركز للتسوق والترفيه في منطقة الصجعة الصناعية، يتضمن محال تجارية للأغراض المختلفة، وعيادات طبية ودور سينما وفروعاً للبنوك والخدمات الأخرى.



أهمية كبيرة



تولي إمارة الشارقة بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام حقوق العمال أهمية كبيرة، وتعمل على حماية حقوقهم وتوفير احتياجاتهم كافة، لكون ذلك التزاماً أخلاقياً وحضارياً وثقافياً واقتصادياً، ولعل أبرز مؤشر على ذلك هو تأسيس هذه الهيئة لتطوير معايير العمل بالشارقة، والتي أنشئت وفق مرسوم أميري في عام 2014، انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في الشارقة.

وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارة.

وتتبنى الهيئة أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وتعمل على مواءمتها مع المعايير المحلية، ومنذ إنشائها بادرت الهيئة بتنفيذ عدة برامج وأنشطة تخدم العمال وأصحاب العمل، بدعم من حكومة الشارقة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومنها: مهرجان يوم العمال العالمي، والمهرجان الرياضي العمالي، وملتقيات تنظيم قطاع العمل بالإمارة مع الشركاء الاستراتيجيين، والعديد من الورش التثقيفية، وحملات الفحوص الطبية المجانية، والفعاليات الترفيهية في جميع المناسبات المحلية والعالمية.



مخرجات

Advertisements



*ما مخرجات الخطة الخمسية الموضوعة وأهدافها ومبادراتها؟

جاءت خطتنا الخمسية (2019 - 2023) انسجاماً مع رؤية قيادتنا الحكيمة التي تدعم سعينا لأن نصبح نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً في تطوير قطاع العمل، والإسهام في بناء مجتمع يسوده الوئام، وتتوفر فيه كل المقومات الاقتصادية، التي تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وجميع شرائح العاملين، وأصحاب العمل، ويأتي ذلك من خلال تحقيق الريادة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، والوصول إلى أعلى درجات التميز الحكومي.

وتهدف الخطة التي تتولى إعدادها شركة عالمية للتخطيط الاستراتيجي، إلى تطوير جهود الهيئة الساعية إلى تحسين جودة بيئة العمل في إمارة الشارقة، بغية الوصول إلى بيئة مثالية لشريحة العمال وأصحاب العمل التي تعيش على أرض الإمارة، وتتضمن الخطة العديد من الأهداف، والمبادرات الاستراتيجية التي سنطلقها خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تحسين نظم وسياسات العمل والعمال في الإمارة، لضمان تأهيل الكوادر العمالية المتخصصة، وتمكين العمال وأصحاب العمل، إضافة إلى تطوير شراكات نفعية في قطاع العمل، وتحسين مستوى وجودة العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك زيادة الخدمات العمالية المبتكرة، وتعميق الولاء الوظيفي، وزيادة الخدمات العمالية الابتكارية، كما تضمنت الأهداف أتمتة اللوائح والإجراءات العمالية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاجية، وتأهيل الكوادر العمالية الاختصاصية، وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية.



توقعات



*وهل البيئة العمالية الصحية ضمن مبادرات الهيئة الاستراتيجية؟

المتوقع إسهام الخطة خلال الفترة المقبلة في رفع مستوى جودة قطاع العمل والعمال في الشارقة، ومن ثم رفع تنافسية الإمارة في هذا القطاع، ونأمل أن تسهم الخطة في عكس الصورة المشرفة التي تتمتع بها الشارقة في هذا المجال.

وسوف نسعى لتوفير المزيد من الفرص للاقتراب من قطاع العمال، والاستمرار في التعرف إلى أبرز احتياجاتهم، وتلبيتها وكذلك الاستمرار في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاجية، وزيادة الاعتماد على موارد الشركاء.

ولدى الهيئة العديد من المبادرات الاستراتيجية تضم في قائمتها، مساكن المرأة العاملة، ومركز التأهيل المهني، والرعايات العمالية، والأرشيف العمالي، وقاعدة البيانات، وشبكة المتطوعين، وأعداد قادة قطاع العمل، وأجندة الفعاليات العمالية، والمرافق والمنشآت العمالية.



تعزيز الوعي



*كيف يتجسد دور الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق العمال؟

انطلاقاً من القيم الأصيلة التي تلتزم بها الشارقة، وحرصها على تطبيق القوانين والتشريعات، وسعيها المستمر إلى رعاية الإنسان وتمكينه من تحقيق ما يصبو إليه في كل قطاع ومجال، تمكنت الهيئة من توفير بيئة عمل متميّزة لجميع العاملين في الإمارة، بشكل ينسجم مع تطلعاتهم، ويواكب احتياجاتهم، مع تقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية بشأن المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية.

وثمة أمر مهم راعته الهيئة، وعملت دوماً على الاهتمام به، ألا وهو تعزيز الجانب النفسي أو المعنوي للعمال إيجابياً، والذي يلعب دوراً رئيسياً في تحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة العمل، فأقامت لهم المهرجانات الترفيهية والتوعوية، وأطلقت المنافسات الرياضية، وعقدت المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، والإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات.

وتمكنت الهيئة بفضل جهود موظفينا، وتعاون شركائنا، من إطلاق وتنظيم العديد من المبادرات التي أسهمت في توفير بيئة عمل متميّزة، تضمن حقوق جميع الأطراف وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، وأسهمت بذلك في منح العمال المزيد من أسباب السعادة، من خلال تقديرهم، وتكريمهم، وبث الإيجابية في نفوسهم. ونأمل في المزيد من هذه الجهود وهذا التعاون حتى نصل بهذه الإنجازات إلى آفاق جديدة في الأعوام المقبلة.

إن هذه النجاحات التي تحققت في غضون فترة وجيزة، تشكل دافعاً لنا من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، كي تظل إمارة الشارقة بيئة جاذبة للأيدي العاملة القادمة من مختلف دول العالم، وكي يكون لدولتنا، المعروفة بتسامحها وبأياديها البيضاء واهتمامها بالإنسان، دور في رسم مستقبل أفضل لهؤلاء العمال، وتحقيق حياة أكثر رخاءً لهم ولعائلاتهم.

إن تبني وتطبيق أفضل معايير العمل في العالم، سيظل هدفاً أساسياً للهيئة، تعمل على تحقيقه لما فيه مصلحة العمال والتأكيد على أهمية حماية حقوقهم، وتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلونها، ونشكر جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الذين شاركونا مسيرتنا على مدى ثلاث سنوات، ونتمنى أن تظل هذه الشراكة الناجحة قائمة بيننا لتعزيز هذه الإنجازات والاستمرار فيها.



الدور الرقابي



*كيف يكون الدور الرقابي للهيئة بما يضمن حقوق العمال لدى الشركات؟

تتولى الهيئة وضع الضوابط والمعايير العامة وتطويرها، من خلال تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة في توفير الاحتياجيات اللازمة للعمال، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل في الإمارات. كما تسعى لضمان تطبيق وتحقيق أعلى معايير العمل في الإمارة، من خلال العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع والعاملين به والبرامج والفعاليات والاحتفالات الخاصة بالعمال.