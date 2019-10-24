شكرا لقرائتكم خبر عن خواطر في ثقافة الاستشراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

متى يظهر لدى العرب استشراف ثقافي؟ معذرة، فالسؤال مهزلة؛ لأنه في الظروف الراهنة الرهينة، لا يساوي قشرة بصل. الاسشرافات الضرورية الحيوية الحياتية كلها في عداد الأوهام. هل طاف بمنامك طيف حسابات سياسية مستقبلية، تصورات اقتصادية لمقبل السنين والعقود، تحسبات لعواقب الإهمال والسبات العميق في ميادين البحث العلمي وسباق التفوق العلمي والتقاني، تحقيقات استباقية للمطاحن الاجتماعية المفروضة على عدد من البلدان العربية المحورية؟

الغريب هو أن هذه المجالات التي جعلت وتجعل حياة العرب ووجودهم على كف عفريت، لا تحظى ولا حتى بمثقال ذرة من الاهتمام في وسائط الإعلام والمنتديات والملتقيات، والسبب واضح، وهو أن مراكز البحث العلمي التي تضطلع بدراستها وطرحها هي أصلاً لا وجود لها، فهي أخت الغول والعنقاء. طوال عشرات السنين كانت الأنظمة العربية ترقص طرباً لغياب البحوث والتحقيقات، التي تفتح عليها أبواب جهنم المحاسبة والمتابعة: لماذا العالم العربي متخلف، وهو يملك ثروات ألّبت عليه ذئاب الدنيا؟ المشكلة ليست أنه لا يملك استشرافاً ثقافياً، فالأنكى هو أنه لا يملك ثقافة الاستشراف.

اليوم، من الضروري أن تكون هموم المثقفين مختلفة كلياً عن كل ما كان يشغل الأوساط الثقافية في القرن العشرين، وربما امتداداً إلى كل العصر الحديث. مع تجنب الوقوع في فخاخ المحبطات والمثبّطات، علينا أن ندرك أن أقوى جهاز مناعة للثقافة العربية، اللغة العربية ذاتها؛ لأنها لغة 22 شعباً، 22 وطناً، 22 دولة. معنى ذلك أن العربية هي في حد ذاتها وحدة عربية، شاء من شاء وأبى من أبى. من هنا يجب النظر إلى الخبث أو السذاجة في استخدام اللغة العامية في وسائط الإعلام. هو خبث ودسيسة إذا كانت النوايا سيئة، وهو سذاجة وحماقة إذا كانت الطوايا صافية. الثقافة أقوى من السياسة بلا منازع؛ لأن وراءها جيشاً من العقول المفكرة، والطاقات الإبداعية، والضمائر الحية الواعية، ولهذه القوى المعنوية مؤثرات لا تحدها حدود سياسية، فكل مبدع عربي إنما هو يملك مفاتيح قلوب البلاد العربية جمعاء. هل كان مصادفة لمجرد سوء الحظ تدمير موطني العصرين الأموي والعباسي؟ هذا هو الغزو الثقافي، الذي يستهدف ذاكرة العرب ومعنوياتهم، وإشعال الفتن بينهم ليسهل القضاء على العرب كفكرة وكنظام فكري وكطريقة تفكير وكبعد حضاري له سوابق كثيرة في قيادة المنطقة والعالم. المركزية عظيمة في الثقافة إذا كانت اللامركزية لها إيجابيات في السياسة. يستطيع المثقفون إعادة تركيب المفكك بأفضل مما يقدر عليه الساسة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الترميمية: حين تتهشم الأمة، وتتباين مكوناتها، فإنها تحتاج إلى إرادة وحلم وفكرة لترميمها، وتلك هي الثقافة.

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