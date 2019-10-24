الإمارات تستعرض نموذجها في الابتكار الحكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة العالم نموذجها في الابتكار الحكومي، الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إعادة تصميم مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على الابتكار، وترسيخ الابتكار ثقافة ومنهج عمل للحكومة.

جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: «بناء الحكومات المبتكرة»، ضمن أعمال قمة «غوف إنسايدر لايف 2019.. GovInsider LIVE» التي عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في بانكوك، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين التنفيذيين والمبتكرين والخبراء من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى العالم.

واستعرضت الهاشمي أهم المبادرات والاستراتيجيات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات؛ بهدف تعزيز مسيرة الابتكار الحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، والوصول بحكومة الإمارات إلى مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً عالمياً.

وقالت: «إن حكومة الإمارات تمكنت من بناء نموذج عمل مستقبلي يرتكز على الابتكار والعلوم والمعرفة؛ من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية وأصحاب المواهب وتطبيق المبادرات المبتكرة».

وركزت الجلسة على مسيرة الابتكار في حكومة الإمارات، التي تقوم على 9 محاور أساسية، تختص بوضع رؤية واضحة واستراتيجية؛ لبناء المستقبل، وإنشاء مراكز حكومية متخصصة في تشجيع وتحفيز ثقافة الابتكار، وبناء القدرات والكفاءات الحكومية، وتفعيل الابتكار في السياسات، ووضع مؤشرات أداء لقياس الابتكار في الجهات الحكومية.

واستعرضت الجلسة أبرز محطات مسيرة الدولة خلال السنوات الماضية في توفير مساحات للابتكار واختبار مبادرات للمستقبل، أهمها: منطقة 2021، ومتحف المستقبل، وإطلاق المسرعات الحكومية التي تعمل على إيجاد الحلول للتحديات الحكومية في 100 يوم، والاحتفاء بالنجاحات عبر الجوائز العالمية، بما فيها جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، وشهر الإمارات للابتكار.

وتطرقت إلى أهم استراتيجيات ومبادرات الدولة؛ لدعم هذه المسيرة وجعل الابتكار ثقافة ومنهج عمل في الحكومة؛ لتصبح أكثر دول العالم ابتكاراً، وأهم هذه الاستراتيجيات الوطنية للابتكار المتقدم التي تم إطلاقها عام 2018 في 7 مجالات رئيسية؛ أبرزها: تطوير مهارات المستقبل، والتشجيع على الاستكشاف، والارتقاء بجودة الصحة، وتحفيز القوة الخضراء.

وتحدثت عن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وزارة اللا مستحيل، وهي وزارة افتراضية تشكل منظومة عمل جديدة في الحكومة.