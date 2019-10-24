عبد المهدي يتعهد بتعديل وزاري وتقليص رواتـب كبار المسؤولين

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، امس الأربعاء، أنه سيوجه، اليوم الخميس، خطاباً إلى الشعب العراقي حول الإجراءات الإصلاحية العاجلة، فيما أشار إلى أنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلاً وزارياً بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وأكد في الوقت نفسه أن حكومته لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية بالبقاء في الأراضي العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان «سنوجه، اليوم الخميس، خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد»، مبيناً «إننا سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة». وأضاف «إننا سنجري حال انعقاد جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل، تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، ، مشيراً إلى أن «الحكومة تؤكد أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح، وأمام الرأي العام. وتابع أنه «سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات، والوزراء، وأعضاء البرلمان، والدرجات الخاصة، والوكلاء، والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب، أو مخصصات عشرة ملايين دينار عراقي، شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون، ورفع الحد الأدنى للراتب». من جهة أخرى، أوضح عبد المهدي، أن «حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب و«داعش»»، لافتاً إلى أن «الحكومة أكدت أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.