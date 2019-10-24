شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الرئيس ميشال عون يوجه رسالة يتناول فيها تطورات الوضع فى البلاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى تمام الساعة 12 من ظهر غد الخميس، رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة التى تمر بها البلاد.

وتشهد لبنان، منذ مساء الخميس الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية فى عموم البلاد، اعتراضًا على تراجع فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية والتدهور الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات.

من ناحية أخرى، أكد الجيش اللبنانى عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، عن نقص فى الطعام يعانى منه العسكريون المنتشرون فى عدد من المناطق اللبنانية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى، مساء اليوم، أن قيادة الجيش إذ تشكر المواطنين على عاطفتهم النبيلة تجاه العسكريين، فإنها تؤكد أن كل المتطلبات الغذائية واللوجستية للألوية والأفواج والوحدات، مؤمنة ومتوافرة كالمعتاد، متمنية على المواطنين عدم الانجرار خلف الشائعات التى تحاول النيل من سمعة الجيش وتسيء إلى معنويات أفراده.

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