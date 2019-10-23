قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد لرئيس الوزراء يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد.
ونقل مكتب عبد المهدي عن إسبر قوله إن ”القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تدخل وتغادر الأراضي العراقية بإذن وموافقة الحكومة العراقية، وإن أي تقارير إعلامية عن بقائها في العراق ليست صحيحة“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يقول القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.