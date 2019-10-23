وزير الدفاع الأمريكي يقول القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد لرئيس الوزراء يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد.

ونقل مكتب عبد المهدي عن إسبر قوله إن ”القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تدخل وتغادر الأراضي العراقية بإذن وموافقة الحكومة العراقية، وإن أي تقارير إعلامية عن بقائها في العراق ليست صحيحة“.