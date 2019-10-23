هذا الموضوع إعلان تشويقي من سامسونج لإصدار جديد من رقاقات معالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة سامسونج اليوم إعلان تشويقي جديد في تغريدة على تويتر، تشير فيه إلى خططها للإعلان عن إصدار جديد من رقاقات معالج Exynos من الفئة المميزة.
تستعد العملاق الكوري للإعلان الرسمي قريباً عن إصدار جديد من معالجات Exynos، على أن يأتي الإصدار الجديد في الفئة المميزة من خط إنتاج Exynos.
ولقد إنتهت سامسونج في بداية هذا العام من تطوير رقاقة EUV بدقة تصنيع 5 نانومتر، التي تقدم وفقاً للتسريبات في عام 2020، والتي تأتي بكثافة silicone أفضل بنسبة 25%، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 20%، مع آداء أعلى بنسبة 10%.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S11 سيأتي كأول إصدارات الشركة برقاقة Exynos المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، أو رقاقة Snapdragon الجديدة التي تأتي بعملية تصنيع TSMC والتي تتميز أيضاً بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تنطلق في 2020.
يذكر أن سامسونج تستعد أيضاً للإعلان عن رقاقة Exynos 9630 التي تستهدف الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية، لذا نترقب إعلانات سامسونج القادمة.
المصدر
هذا الموضوع إعلان تشويقي من سامسونج لإصدار جديد من رقاقات معالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.
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