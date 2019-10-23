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بدء فعاليات المؤتمر الدولى السابع لأبحاث الطاقة فى الكويت 19 نوفمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سرور العتيبى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى السابع لأبحاث وتطوير الطاقة، أن المؤتمر سيعقد هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل، برعاية ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال العتيبى، فى مؤتمر صحفى، الأربعاء، إن مؤتمر أبحاث الطاقة السابع، يعقد كذلك برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن فعالياته ستقام فى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى.

وأضاف العتيبى، أن المؤتمر يهدف لالتقاء الباحثين والعلماء من داخل الكويت وخارجها، واستعراض التجارب والممارسات العلمية، موضحا أنه سيتضمن 40 محاضرة علمية، يقدمها ستة محاضرين رئيسيين، إضافة إلى خمس ورش علمية مصاحبة، بمشاركة خبراء عالميين.

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وأوضح أن المؤتمر سيتناول عدة محاور، من بينها أبحاث الطاقة وإنتاجها وتحويلها، واستهلاك الطاقة الأمثل، والطاقة المتجددة، والتبريد والتكييف، وجودة الهواء الداخلى وإدارة الطاقة.

 

 

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