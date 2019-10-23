شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشاراً لرئيس الجمهورية.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، فإنه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2019، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية.
فيما قضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمنى يعين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.