شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، فإنه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2019، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

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فيما قضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.