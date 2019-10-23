شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام الفرنسى يزور الغرفة التجارية بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر، بالمقر الرئيسي للغرفة اليوم، القنصل العام الفرنسى مصطفى مهراج.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تناول اللقاء الذى حضره عدد من المسؤلين بغُرفة المدينة المنورة، العلاقات التجارية وسُبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في منطقة المدينة المنورة، ونظرائهم الفرنسيين، كما اُستعرض خلال الاجتماع جملة من الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة وما تتمتع به المنطقة من مزيا متعددة، تُسرع من أداء قطاعات الأعمال، بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع شملت السياحة والتصدير الزراعى والمنشآت الصغيرة والتعدين.

واُتفق خلال الاجتماع على تعزيز التواصل ووضع خارطة طريق وأجندة عمل دورية تتناول كل قطاع على حدة، وتعزيز ذلك بالتحضيرات والإعداد اللازم من قبل أمانة الغرفة، واللجان ذات الصلة، باستشفاف احتياجات ومرئيات كل قطاع من خلال رجال وسيدات الأعمال، كخطوة مسبقة والبدء في الخطوات العملية وفق نتائج علمية مدروسة بالاستعانة مع التسهيلات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لخدمة القطاع الخاص والخبرة الفرنسية في القطاعات المتفق عليها.