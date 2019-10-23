شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات جديدة للجيش السورى تدخل ريفى الرقة والحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، بدخول أرتال جديدة للجيش السورى تضم دبابات وآليات عسكرية، ريفى الرقة والحسكة؛ لتعزيز انتشار الجيش فى منطقة الجزيرة السورية.

يُشار إلى أن، رتل من الشرطة العسكرية الروسية، دخل اليوم إلى مدينة عين العرب كوبانى شرق الفرات شمالى سوريا.

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وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم، أن الجيش السورى يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا، ووفقًا للخريطة التى عرضتها الوزارة، فإن نقاط مراقبة الجيش السورى سيجرى إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركى.