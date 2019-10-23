الأمير فيصل بن فرحان يشكر الملك سلمان وولى العهد بعد تعيينه وزيراً للخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودى الجديد، عن شكره وتقدير للعاهل السعودى الملك سلمان، وولى العهد محمد بن سلمان، بعد صدور الأمر الملكى بتعيينه وزيراً للخارجية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ابتهل الأمير فيصل، إلى الله، أن يوفقه فى بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوهاً برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسى السعودى فى وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 انطلاقاً من مكانته الرائدة فى العالم والمثل والقيم السامية التى يحملها كل فرد من أبنائه وبناته.
وعبر بن فرحان، عن شكره وتقديره لسلفه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله فى وزارة الخارجية، كما تقدم له بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكى الكريم بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد فى مهامه.
كما عبر بن فرحان، عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبى الوزارة فى الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودى الكريم.
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