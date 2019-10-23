شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يطلق 844 برنامجاً تطويرياً مهنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة التدريب التربوى والابتعاث منذ بداية الفصل الدراسى الأول لهذا العام " خطة فعاليات التطوير المهني " لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة، حيث تم نشرها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للتدريب، ويمكن التسجيل من خلال الرابط http://medu.gov.sa/mt .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قد بلغ عدد البرامج 844 برنامجاً تدريبياً يستهدف تدريب 23.229 مستفيدًا، من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمرشدين الطلابيين والمعلمين والمستفيدين من البرامج التقنية وبوابة المستقبل والتربية الخاصة.