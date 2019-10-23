شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: الظرف الذى يعيشه لبنان مؤات لقيام الدولة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن الظرف الراهن الذى يعيشه لبنان مؤات لقيام الدولة المدنية، وعمل قانون انتخابات نيابية جديد يعتمد لبنان كدائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، محذرا من أن البلاد لا تتحمل أن تبقى معلقة ، مبديا خشيته من حدوث فراغ فى السلطة.

وقال برى، خلال استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب ظهر اليوم فى إطار اجتماع أسبوعى يعقده تحت مسمى "لقاء الأربعاء النيابى"، إن مطالب الحراك الشعبى والمتظاهرين فى الجانب الاقتصادى منها، محقة وأنها وردت ضمن 22 بندا سبق التوافق عليها خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضوره ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريرى والقوى والتيارات والأحزاب السياسية مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف، "كنا من السباقين فى تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها، ويسجل للحراك الشعبى تحقيق هذه المطالب من خلال الضغط الشعبى، لأن النصيحة حينها كانت بجمل، واليوم أصبحت النصيحة بثورة".

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وأشار برى، إلى أنه يُسجل للحكومة إقرارها الورقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم مما تتضمنه من أمور جيدة، غير أن العبرة تبقى فى التنفيذ.

وشدد، على أن لبنان لا يتحمل أن يبقى معلقا وفى حالة من الجمود والشلل، مبديا خشيته من الفراغ وليس من أى شيء آخر.