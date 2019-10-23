شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يلتقى وزير الدفاع الأميركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم، وزير الدفاع الأميركى مارك اسبر الذي يزور بغداد حاليًا . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين, والوجود العسكري الأمريكي في العراق وملف مكافحة الإرهاب.

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