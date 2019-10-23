لبنان.. دعوة إلى بقاء الفلسطينيين على الحياد من الاحتجاجات

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، بمدينة صيدا، جنوبي لبنان، الأربعاء، الفلسطينيين إلى البقاء على الحياد التام من أحداث الشارع اللبناني.

وأُنشئت هذه القوة في مخيم عين الحلوة، لحفظ أمن واستقرار المخيم، الذي ينتشر الجيش اللبناني على أطرافه ومداخله.

وأضافت القوة، في بيان، أن ضرورة التزام الفلسطينيين داخل المخيم وخارجه بالحياد تجاه أحداث لبنان "يأتي من موقع الحرص على أفضل العلاقات الأخوية مع مختلف مكونات الشعب اللبناني".

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ولليوم السابع على التوالي، تتواصل في لبنان احتجاجات شعبية، بدأت الخميس الماضي؛ رفضًا لمشروع لزيادة الضرائب ضمن موازنة عام 2020، قبل أن يرتفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

وتمنت القوة الفلسطينية المشتركة أن "ينعم هذا البلد المضياف بالأمن والاستقرار شعبًا وحكومًة وجيشًا".

ويستضيف لبنان قرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيمًا وتجمعات سكنية أخرى.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلبنان، فتحي كليب، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الفلسطينيين بكل فصائلهم في لبنان يجمعون على عدم المشاركة في التحركات الشعبية الراهنة؛ باعتبارها تحركات اقتصادية اجتماعية ذات أبعاد سياسية داخلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.