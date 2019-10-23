الرئيس اليمني يعين "بن دغر" مستشارا له بعد عام من إقالته

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر مستشارا له، بعد عام من إقالته.

جاء ذلك في قرار رئيسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويأتي القرار بعد مرور عام على إقالة الرئيس هادي لأحمد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق.

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وأرجع هادي حينه سبب إقالة وإحالته بن دغر للتحقيق، إلى "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال فترة توليه منصبه في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي".

كما تضمنت أسباب الإحالة للتحقيق، "فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

وتسبب الإعصار آنذاك في مصرع 16 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

يشار أن الرئيس اليمني عين بن دغر رئيسا للحكومة في أبريل/ نيسان 2016، وأقاله وأحاله للتحقيق في أكتوبر 2018‎.

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