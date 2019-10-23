لبنان.. اشتباكات بين معتصمين ومؤيدين للتيار الوطني الحر

بيروت/يوسف حسين/الخليج 365

اشتبك عدد من المحتجين اللبنانيين، الأربعاء، مع مؤيدين للتيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل في قضاء المتن بجبل لبنان، شرق العاصمة بيروت، وفق إعلام محلي.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، بدأ الإشكال بعدما قام عدد من مؤيدي التيار الوطني الحر بالاعتداء على خيم معتصمين بإحدى ساحات بلدة "مزرعة يشوع" في قضاء المتن، فاندلعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وأضافت أنه سرعان ما تدخل الجيش اللبناني وتمكن من إنهاء الإشكال وإعادة الأمور إلى طبيعتها، دون وقوع إصابات.

والتيار الوطني الحر هو التيار السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون الذي تخلى عن رئاسته لمصلحة باسيل بعد انتخابه رئيساً للبلاد.

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ويجمع المتظاهرون في لبنان على تحميل باسيل مسؤولية ما آلت اليه الأمور في البلاد إضافة إلى اتهامه بالفساد ومطالبات بمحاكمته.

ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

والإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراءات إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وحددت الحكومة اللبنانية الخميس موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء للمباشرة بتنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية التي كان قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.