إسرائيل تعتقل طفلاً فلسطينيًا ووالده بالقدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الأربعاء، طفلا فلسطينيًا ووالده في بلدة العيسوية شمال شرقيّ مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، في بيان صدر عنه، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية المدججة بالسلاح، اقتحمت بلدة العيسوية وداهمت منزل المواطن نايف مصطفى واعتقلته هو وطفله، رغم حالة الخوف والبكاء التي أصابت الطفل".

ولم يتسن معرفة عمر الطفل، لكن شريط مصور تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أن عمره في حدود الـ 10 سنوات.

وللشهر الرابع على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات وحملة تنكيل يومية من جانب القوات الإسرائيلية في البلدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.