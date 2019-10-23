الجيش اليمني يعلن مقتل 25 حوثيا في معارك شمالي البلاد

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 25 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في معارك بمديرية عبس، بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، عن مصدر عسكري، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن "مسلحي جماعة الحوثي شنوا هجوما على جنوب منطقة الطينة، شمالي عبس، بحجة".

وأشار المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن "المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحا حوثيا، وجرح وأسر آخرين بينهم مصابون".

ونشر الجيش مقاطع فيديو لجثث قتلى الحوثيين في أرض المعركة.

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ولفت المصدر، إلى أن "مقاتلات التحالف العربي شنت 10 غارات استهدفت العربات العسكرية التابعة للحوثيين وتجمعاتهم بمحاذات الطينة".

إلى ذلك قال موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن الحوثيين شيعوا، الثلاثاء، 15 قتيلا من مسلحيهم في مديرية وشحة، بحجة، عقب مقتلهم في معارك في جبهة حيران، بالمحافظة.

وذكر أن بين القتلى الذين تم تشييعهم القيادي الميداني في جماعة الحوثي "عبدالله علي حاصب جحيز".

ولم يصدر على الفور بيان من الحوثيين حول ما ورد بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.