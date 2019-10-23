بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، الأربعاء، أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال أربعة أسابيع.

وعقب مباحثات مع نظيره الأمريكي، مارك اسبر، في بغداد، قال الشمري، في تصريحات لصحفيين، إن "الأمريكيين انسحبوا من سوريا إلى العراق بسبب عدم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وسوريا".

وأضاف أن "هذه القوات، البالغ تعدادها 150 جنديًا، ستنسحب من العراق خلال أربعة أسابيع".

وأوضح الشمري، أن "وجهة هذه القوات ستكون إلى القواعد الأمريكية في الكويت أو قطر".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، الأربعاء، في زيارة غير معلن عنها مسبقًا، وأجرى مباحثات أيضًا مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

Advertisements

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن اسبر، أبلغ عبد المهدي بأن "أية تصريحات إعلامية عن بقاء القوات الأمريكية في العراق، غير صحيحة".

وأعرب عن "التزام الولايات المتحدة التام بدعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين".

فيما شدد عبد المهدي، على أنه غير مسموح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء في العراق، وفق البيان.

وقبل أيام، دخلت القوات الأمريكية العراق؛ إثر قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحبها من سوريا.

وتحتفظ واشنطن بآلاف الجنود في العراق، ضمن جهود التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.