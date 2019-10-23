"الوطني السوري" يبطل مفعول صواريخ كاتيوشا في رأس العين

أنقرة / أدهم كاكو / الخليج 365

أبطلت قوات الجيش الوطني السوري، الأربعاء، مفعول صواريخ من طراز كاتيوشا، كانت مجهزة لإطلاقها باتجاه الأراضي التركية من قبل إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" بمدينة رأس العين السورية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن عناصر من الجيش الوطني السوري، عثرت على عدد من صواريخ كاتيوشا بإحدى مناطق رأس العين، في إطار عمليات التمشيط التي يقوم بها في المناطق المحررة.

وأضاف أن الصواريخ كانت مجهزة لإطلاقها باتجاه قضاء "جيلان بينار" في ولاية شانلي أورفة التركية، المقابلة لمدينة رأس العين.

وأشار أنه تم إبطال مفعول الصواريخ من قبل عناصر الجيش الوطني، لافتا أن الصواريخ كانت تبعد كيلومترين عن قضاء جيلان بينار.

وخلال عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي و"الوطني السوري"، شهدت عدة أقضية تركية محاذية للحدود السورية، سقوط قذائف وصواريخ من الأراضي السورية أطلقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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وأسفرت القذائف عن استشهاد 20 مدنيا وجرح ما يقارب 200 آخرين منذ بدء العملية.

ومساء الخميس، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب الإرهابيين من المنطقة.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.