عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في "تل أبيض" السورية

تل أبيض / الخليج 365

تشهد الحياة اليومية للسكان في مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، العودة إلى طبيعتها، بعد تحريرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" عبر عملية "نبع السلام".

وتواصل القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، أعمال نزع الألغام وتطهير المدينة من المتفجرات التي خلفها الإرهابيون.

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وتشهد شوارع المدينة حركة مرورية وازدحاما سكانيا، حيث بدأ التجار بفتح محالهم، وانتشر السكان للتسوق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.