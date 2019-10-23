تشيلسي يسقط أياكس بهدف في الوقت القاتل

صحيفة الخليج الالكترونية

قاد المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي فريقه تشيلسي الإنجليزي، لفوز قاتل على مضيفه أياكس امستردام الهولندي 1 – صفر، يوم الأربعاء، في المرحلة الثالثة من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسجل باتشواي هدف المباراة الوحيد للفريق الإنجليزي في الدقيقة 85 مستغلًا كرة عرضية من زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني خلف أياكس متصدر الترتيب بالرصيد نفسه من النقاط ومتفوقًا بفارق الأهداف، في المجموعة التي تضم أيضًا ناديي فالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.