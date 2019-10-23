أمانة عسير تعتمد إقامة 8 مراكز خدمة نموذجية على مداخل المنطقة

ابها

أنهت أمانة منطقة عسير دراسة تخصيص عدد من المواقع الحيوية على مداخل منطقة عسير لتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية على أعلى المواصفات، والتي ستحمل هوية المنطقة، بما يتوافق مع أهداف وتطلعات قيادة البلاد أعزها الله .

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الدراسات التي أنهتها الأمانة جاءت بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر تلك المراكز وشموليتها لكافة احتياجات المسافرين وزوار المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة هو أن تكون تلك المراكز مشروعات نوعية لواقع أكثر حيوية وتواكب الهوية الحضارية، وتكون إضافة للحركة التنموية بالمنطقة، بما يكفل لسكانها وزوارها أرقى الخدمات، وفق صورة فنية إبداعية، تولت صياغتها “غرفة عمليات المشهد الحضري بالأمانة ” التي يرأسها أمير منطقة عسير وعضوية مجموعة من المختصين والتي انطلقت بأفكارٍ و رؤى جديدة للوصول إلى أهداف تحسين المشهد الحضري وفق ما خطط له، وبما يعود بالسعادة على أهالي المنطقة، لتصبح بذلك مشروعات حقيقية تنطلق قريباً على أرض الواقع، بعد طرحها للاستثمار للراغبين من الشركات المتخصصة في الدخول للمنافسة.

يذكر أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير ثمانية مراكز، وسيتم طرحها للاستثمار الأسبوع القادم حيث اعتمدت في مرحلتها الأولى بمحافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.