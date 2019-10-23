أوامر_ملكية .. إعفاء وزير الخارجية من منصبه وتعين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم عدد من الأوامر الملكية وهي : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

يعين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

يعفى معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.

يعين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل .

يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

يعين الدكتور / عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة. انشر الخبر :

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