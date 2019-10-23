صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فيديو متداول لحظة سرقة سيارة من نوع تويوتا “كامري”، تركها صاحبها متوقفة في وضع التشغيل، وبداخلها امرأة. وأظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يجول حول السيارة، قبل أن يقوم بفتح باب السائق والصعود إليها، وعلى الفور خرجت المرأة من السيارة، في حين قام السارق بالفرار بها من الموقع. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سرقة سيارة تُركت في وضع التشغيل وبداخلها امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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