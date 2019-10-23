صحيفة الخليج الإلكترونية لا تستهين بهذه العباره ..

الجميع لا يبقى كما كان..

لا يبقى سوا

المستهينين بالحروب

الايمان طريق الصواب

ولكن عند الامتحان

الجميع يخاف

بغض النظر عن الدور

الذي أداه

لا تعلم بظروف الزمان

ولا القلوب الضعيفه

الذي اعرفه جيداً جميعنا

نعيش داخل حياه لا تشبه بعضها

اعلم جيداً ناس جيدون في البدايه

انتهت بهم الحياه في اول منعطف

غير مؤهل …

لا تعلم أوجاعهم ولا الأصوات التي بداخلهم

تحكم عليهم فقط ..

ليس الجميع يستطيع الانعطاف دون الإنكسار

ليس الجميع بتلك الصلابه الليّنه ..

بعضهم كان غائب عن اهم الدروس ..

عن تلك النوافذ الصعبه ..

لم يراها ..

بكل بساطه لم يكن يعلم ..

كلنا جميع ..لكننا لا نشبه بعض

تعصف بينا الظروف في غموض ارواحنا

لا نعرف الاسلحه التي نحملها بداخلنا

منا من ينجو ..

والكثير منا يشتاق لنفسه .. Advertisements بقلم سماح حامد انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما نحن .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.