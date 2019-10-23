إليسا تعلق على فيديو الجندي اللبناني: "الجيش والشعب إيد واحدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © إليسا إليسا

كتبت- منال الجيوشي:

أثار مقطع فيديو، لجندي لبناني، يظهر فيه باكيا وسط المظاهرات اللبنانية، تعاطف عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة إليسا.

وعلى حسابها الرسمي بموقع تويتر، علقت: "دمعتك أشرف منن كلن، الجيش والشعب إيد واحدة".

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يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.