شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى.. تعيين عبد الله الغامدى رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خادم الحرمين الشرفين، عددا من الأوامر الملكية، بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم.

وجاء فيه:

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تعيين الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدى، رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى بمرتبة وزير.

تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى بالمرتبة الممتازة.