شاهد.. متظاهرو لبنان يحاولون إغلاق أوتوستراد «جل الديب» بسياراتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية الحدث فيديو يوضح غلق المتظاهرين بمنطقة جل الديب، الطريق بسياراتهم تزامنا مع محاولات قوات الأمن بفتح الطرق الرئيسية فى سابع أيام التظاهرات اللبنانية. وذكرت القناة أن القوات اللبنانية أكدت على الالتزام بمطالب الشعب. Advertisements

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