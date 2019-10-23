شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يلتقى نظيره الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، نظيره الهندى سوبرامنيام جاى شانكار. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض آخر تطورات مسار عملية السلام في اليمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمنى يلتقى نظيره الهندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.