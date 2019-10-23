شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء العساف من منصب وزير الخارجية السعودى وتعيينه وزيرا للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الديوان الملكى السعودى قرراً بإعفاء ابراهيم العساف وزير الخارجية من منصه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

وجاء نص البيان كالتالي نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود