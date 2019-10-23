شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط للحريرى: نتمنى للبنان وشعبه كل الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى تناول فيه التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

وصرح مصدر مسئول فى الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأن "أبو الغيط" أكد ، خلال الاتصال، حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلى فيه ، معرباً عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.

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وأضاف المصدر، أن "أبو الغيط" أكد خلال الاتصال، على أنه بموجب قرارات الجامعة العربية بشأن لبنان فإن الجامعة تقف دائما على استعداد لدعم أية جهود ترمى إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشاكل المزمنة التى تواجهها الدولة بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب اللبنانى فى تحقيق التنمية والرفاهية، ويحفظ للبنان أمنه واستقراره.