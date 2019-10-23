شكرا لقرائتكم خبر عن تصدر خلال أيام .. تأشير مضيف ترحب بزوار السعودية قريباً .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج، آلية إدراج خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر، والتى تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 ً يوما، وستصبح متاحة خلال الأيام القادمة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" تعمل الجوازات والحج لإقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، وتسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه.

وتشير الصيغة الأولية للتأشيرة إلى أن التكلفة فى السنة الواحدة 500 ریال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات فى العام، عبر تطبيق أبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

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وتمكن تأشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 ُ معتمرين، تصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

وكانت السعودية قد أتاحت أخيرا خدمة التأشيرات السياحية، والتى تبلغ رسومها 440 ً ريالا (118 دولار)، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمن بلغ الـ 18 من عمره، أما من دون ذلك فيشترط وجود ولى أمر وتمنح فترة إقامة لمدة 90 ً يوما في السنة الواحدة.