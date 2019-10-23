شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والتجارة السودانى يستقبل السفير السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدنى، بمكتبه، اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات ذات الاهتمام المشترك.

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