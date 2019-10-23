شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن موسكو ستقدم الدعم الضرورى للسودان لتطبيع الأوضاع فى البلاد، وأن المستثمرين الروس يهتمون بزيادة حضورهم فى السودان.
وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس المجلس السيادى السودانى عبد الفتاح البرهان، على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" فى سوتشى اليوم الأربعاء "نعتزم مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازم لتطبيع الوضع".
وتابع: "سنواصل نهجنا الرامى إلى أن تتسم مواقف المجتمع الدولى، وقبل كل شىء الدول الغربية، إزاء القضية السودانية، بطابع موضوعى وغير متحيز، وأن تقوم على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى البلاد".
وأشار بوتين إلى أن المستثمرين الروس "يهتمون بزيادة حضورهم (فى السودان) ومستعدون لتقديم خبراتهم وقدراتهم التقنية".
وأضاف الرئيس الروسى "نرى آفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية... والمهمة الرئيسة تتمثل فى تنويع تدفق البضائع، الأمر الذى من شأنه أن يضمن نموا ثابتا ومستقرا للتجارة".
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