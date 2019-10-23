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الجيش اليمنى يحقق تقدمًا كبيرًا فى معقل الحوثيين بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجيش اليمني، مسندًا بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، اليوم، تقدمات واسعة في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة معقل الانقلابيين الحوثيين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، عن قائد لواء حرب1 العميد محمد الغنيمي، قوله: إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات إستراتيجية بقطع خط الإمداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودكت تحصينات الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار "الغنيمي" إلى أن مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة، تلا ذلك تقدم للجيش تحت غطاء قصف مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية لمواقع الانقلابيين. 

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