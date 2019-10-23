شكرا لقرائتكم خبر عن العساكر الأتراك يدربون الشرطة القطرية على "مكافحة الشغب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، نقلا عن "تى آر تى" التركية، أن 15 من أفراد الشرطة القطرية يتلقون تدريبات لمكافحة الشغب على يد العساكر الأتراك، فى إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وأشارت القناة، إلى أنه تم تدريب أفراد الشرطة، بناء على طلب من قيادة قوات الأمن الداخلى القطرية، وبالتنسيق مع تيكا "وكالة التعاون والتنسيق التركية"، حصلت المجموعة المكونة من 15 جندياً، القادمة إلى تركيا، على دورة فى مكافحة الشغب، كما تم تقديم الدورة فى مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب فى إزمير.

يذكر أن الدورة استمرت مدة أربعة أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، وشملت تدريبات مختلفة فى مجال السيطرة، وكيفية مواجهة حالات العنف، وتدريب الكلاب على البحث عن القنابل.

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