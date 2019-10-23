مقتل عدد من العناصر الحوثية فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرقى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل عدد من عناصر مليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، جراء مواجهات مع قوات الجيش اليمنى شرقى محافظة صعدة شمالى البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش رصدت تحركات لمليشيات الحوثى فى جبهة الحشوة، واستهدفت تلك التحركات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار.

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