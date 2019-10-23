شكرا لقرائتكم خبر عن قائد كردى: ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوبانى اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التى يقودها الأكراد والتى تسيطر على قطاعات كبيرة فى شمال شرق سوريا. وأضاف كوبانى، الذى قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، فى تغريدة على تويتر أن ترامب تعهد بمواصلة الدعم فى "مجالات مختلفة"

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