شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يعلن مضاعفة الجهود لمكافحة شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العزم على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من مرض شلل الأطفال.

وقال بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "فى اليوم العالمى لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض".

وأضاف ولى عهد أبو ظبى: "خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنسانى بالتعاون مع شركائنا فى مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات “.GPEI