شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والمغرب تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البلدان العربيان المطلان على الأطلسى موريتانيا والمغرب، رغبتهما فى تعزيز تعاونهما فى المجال السمكى.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن النانى ولد أشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانى، بعد مباحثات أجراها اليوم الأربعاء، فى نواكشوط مع السفير المغربى حميد شبار، عن استعداد موريتانيا لتفعيل الشراكة بين البلدين وعن ترحيبها باستقبال المستثمرين المغاربة خاصة فى مجال الصيد والاقتصاد البحرى.

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بدوره أعرب السفير المغربى عن رغبة بلاده فى تفعيل اتفاقيات الشراكة القائمة بين البلدين فى مجال الصيد، خاصة تلك المتعلقة بتحديث وعصرنة القطاع ودعم برامج الأكاديمية البحرية الموريتانية فى مجال التكوين وتعزيز الاستثمارات والبحث العلمى والتفتيش الصحى، إضافة إلى إقامة نقاط التفريغ وتسويق الأسماك.