شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: الخزى لمن حاول وضع الجيش بوجه المحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، إن الخزى لمن حاول وضع الجيش بوجه المحتجين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير جعجع: الخزى لمن حاول وضع الجيش بوجه المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.