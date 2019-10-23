شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان بالكويت يستقبل قائد قوات "المشاة البحرية" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بدولة الكويت، الفريق محمد الخضر، بمكتبه ظهر اليوم، قائد قيادة قوات فيلق المشاة البحرية الأمريكية الوسطى، الفريق كارل موندى، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

ووفقا لما نشره موقع "القبس" الكويتى، قالت رئاسة الأركان في تغريدة عبر حسابها الرسمي، إن اللقاء تطرق لتبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرى.