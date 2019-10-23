احذروا.. بطارية الهاتف خطر يهددكم حياتنا.. فيديو

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

بطارية الهاتف خطر يهددكم حياتنا

متابعات_الخليج 365

في اليد أو الجيب أو الحقائب أو على المكاتب أو بجانب المخدات، تتواجد هواتفنا الذكية، فهي بالقرب منّا دائما، ولكن التحذيرات تفيد بأن في هواتفنا خطر يهدد حياتنا وهو "البطارية".



وفي تسجيل فيديو بثته جريدة "مترو" البريطانية، يظهر شاب في أحد محلات بيع الإلكترونيات بالصين وهو يقوم بــ"عض" بطارية الهاتف النقال بفمه فما كان إلا أن انفجرت على الفور وأحدثت ضرراً بمن كان في المكان، وهو الشاب والفتاة التي تقف مقابله.

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ويظهر الحادث في تسجيل فيديو تمكنت كاميرات المراقبة في المحل التجاري من توثيقه، ومن ثم تم تداوله على نطاق واسع في الصين من أجل التحذير من العبث ببطاريات الليثيوم المستخدمة في تشغيل الهواتف النقالة، بما في ذلك محاولة عضها أو ثقبها أو ثنيها أو الضغط عليها، إذ يمكن أن تنفجر على الفور وتؤدي الى إيذاء حاملها.

وكانت العديد من التقارير والدراسات أطلقت تحذيرات من بطاريات الهواتف النقالة وما يمكن أن تؤثر به على المستخدمين، كما أن العديد من المختصين والخبراء ينصحون بعدم إبقاء الهاتف على الشحن خلال الليل أو خلال النوم بسبب المخاطر من أن تسبب البطارية حريقاً بسبب الشحن الزائد لها.

وكانت شركة "سامسونج" قد اضطرت العام الماضي إلى سحب أحد طرازات هواتفها بعد أن تبين أن بطاريات الهاتف تعاني من خلل يؤدي إلى انفجارها أو احتراقها، وهو ما دفع كافة شركات الطيران في العالم إلى حظر حمل هذا الهاتف خلال السفر، سواء داخل قمرة الطائرة أو في الحقائب الكبيرة.