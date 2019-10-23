دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fujifilm تعلن عن كاميرة X-Pro3 التي تدعم تقنية التركيز في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أفضل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Fujifilm رسمياً عن كاميرة X-Pro3 التي تستهدف محترفي التصوير من الإعلاميين، والتي تأتي بميزة التركيز بكفاءة أفضل في الإضاءة المنخفضة، على أن تتوفر لاحقاً في 2019 بسعر يبدأ من 1800 دولار.

تقدم Fujifilm كاميرة X-Pro3 اليوم بشاشة خلفية بحجم 3.5 إنش تدعم 1.65 مليون نقطة للرؤية دون الحاجة إلى إمالة الشاشة، كما تدعم الشاشة عرض المعلومات الرئيسية عن الكاميرة مثل سرعة المصراع، فتحة العدسات، من بين معلومات رئيسية أخرى.

كما تأتي الشاشة بنمط بصري وإلكتروني معاً، حيث يمكن أن تعرض مع نمط rangefinder بوضع بصري، كما يعمل هذا النمط على عرض الموضوع بالزاوية وحجم غير صحيح إلا أنها ستدعم المستخدم لاحقاً في إلتقاط سريع للصور، بينما يعمل العرض الإلكتروني في الشاشة إلى التحول لدعم 3.69 مليون نقطة بشكل سريع وواضح، في OLED EVF بسرعة 200 Hz.

ولا تختلف مواصفات كاميرة X-Pro3 عن الإصدار السابق من خط إنتاج Fujifilm حيث تنطلق بمستشعر يحاكي كاميرة X-T3 بدقة 26.1 ميجا بيكسل في مستشعر X-Trans4، مع معالج X رباعي الأنوية مع محرك رباعي.

ولقد إستعرضت Fujifilm نقاط مختلفة في تقنية التركيز التلقائي في كاميرة X-Pro3، حيث تعمل تقنية التركيز التلقائي بكفاءة في التصوير الليلي عند 6 EV لدعم إنتاج صور تحاكي كاميرة Nikon المميزة بمستشعر إطار كامل Z 6، كما تدعم كاميرة X-Pro3 التصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة بحساسية ISO إلى 160-12800 أو قد تتسع إلى 80-51200.

ومن المقرر أن تدعم كاميرة X-Pro3 محترفي التصوير بأقصى مستوى من التحكم، كما تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي التي تقدم مميزات تحاكي كاميرة الهواتف الذكية.

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أيضاً تأتي كاميرة X-Pro3 بتحسينات في نمط HDR، الذي يعمل على تصوير لقطات متعددة ومن ثم دمج اللقطات لدعم نطاق ديناميكي أوسع في الصور، على أن تعمل هذه الميزة دون التركيز على درجات الألوان بشكل مبالغ.

وتقدم Fujifilm في كاميرة X-Pro3 أنماط مختلفة من Velvia، وEterna وأيضاً Monochrome وهي أنماط معتادة من الشركة، إلا أن كاميرة X-Pro3 تأتي باثنان من الأنماط الجديدة هما Classic Neg ونمط الألوان الآحادية الذي يتيح للمستخدم إختيار لون محدد ليكون لون رئيسي بلمسة شخصية فريدة في الصور.

من جانب أخر لا تدعم كاميرة X-Pro3 تسجيل الفيديو 10 بت بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية كما في كاميرة X-T3، إلا أنها ستدعم تسجيل فيديو DCI 4K بدقة 4096 في 2160 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أوبدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، كما تدعم الشاشة الخلفية الإنحناء بزاوية 180 درجة، أيضاً تأتي الكاميرة بفتحة ميكروفون 2.5مم.

وتتوفر كاميرة Fujifilm X-Pro3 لاحقاً في 2019 بسعر 1800 دولار للنموذج المميز باللون الأسود، أو سعر 2000 دولار لنموذج Dura الأسود أو والفضي.

المصدر

هذا الموضوع Fujifilm تعلن عن كاميرة X-Pro3 التي تدعم تقنية التركيز في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أفضل ظهر على التقنية بلا حدود.