دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ثغرة خطيرة في نظام أندرويد قد تؤدي إلى تدمير الهاتف تمامًا

كشفت تقارير تقنية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل أندرويد تتسبب في استنزاف بطارية الهاتف، وربما تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن هذه الثغرة موجودة في مساعد غوغل الذكي، حيث تترك شاشة الهاتف نشطة ولا تطفئها، وهو ما يجعل البطارية تستنزف بشكل أسرع، ومع زيادة حرارة الهاتف، قد يتطور الأمر إلى تدميره أو إنفجاره.

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وأوضحت التقارير أن هذا العيب الخطير تم اكتشافه في بعض النسخ الخاصة بهواتف غوغل بيكسل، وهي الأجهزة المتوافقة مع تطبيق غوغل هوم الذي يعتمد على مساعد غوغل الذكي.

وأشارت التقارير إلى أن مساعد غوغل الذكي يظل نشطًا في خلفية البرامج، حيث يقوم بفتح صفحة غوغل الرئيسية، بالإضافة إلى الاستماع إلى محادثات صاحب الجهاز كلها، وهو ما يتسبب في زيادة درجة حرارة الهاتف.

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وكلما طالت مدة بقاء شاشة الجهاز نشطة ولم يتم طفئها، كلما ازدادت فرصة احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشة المعتمدة على تقنية LED.

وينصح خبراء التقنيات باتباع طريقة سهلة لإيقاف هذه الثغرة، وذلك من خلال الدخول يدويًا وإيقاف مساعد غوغل الذكي بشكل يدوي، دون الانتظار إلى إيقافه أوتوماتيكيًا. المزيد:

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