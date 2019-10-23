دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أفضل نماذج السيارات التي كشف عنها في معرض Tokyo Motor للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي معرض طوكيو للسيارات برؤية جديدة في تصميم السيارات مع نماذج تعرض للمرة الأولى، ولقد قدم عمالقة تصنيع السيارات هذا العام مجموعة مميزة من نماذج السيارات المتنوعة.

كشف عن مجموعة جديدة من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي خلال فعاليات معرض Tokyo Motor للعام 2019، حيث إستعرضت كلاً من Lexus، وNissan، وتويوتا وبعض الشركات الأخرى النماذج الأولى للسيارات الجديدة.

نموذج سيارة Lexus LF-30 EV

LF-30 هي أول سيارة كهربائية بشكل كامل قدمت من Lexus في معرض طوكيو هذا العام، حيث قدمت Lexus هذا النموذج للإحتفال بالذكرى السنوية 30 للشركة، كما تأتي سيارة LF-30 EV بتصميم غير تقليدي في أبواب السيارة، مع أدوات وضوابط في السيارة تتميز بخاصية اللمس.

نموذج سيارة Nissan Ariya

كشفت نيسان عن سيارة Nissan Ariya التي تنطلق كأحد نماذج السيارات EV الكهربائية بالدفع الرباعي، حيث أكدت شركة نيسان على أن سيارة Ariya بشكل خاص ترتكز على منصة EV جديدة بالكامل، كما تعتمد السيارة على اثنان من المحركات، وتتميز السيارة بأرضية مسطحة بشكل كامل تضم البطارية.

وتأتي سيارة Ariya بتصميم رقمي كامل، ومن المتوقع أن تضم السيارة منصة ProPilot 2.0 للقيادة الآلية، والتي تتكامل مع التصميم الخارجي للسيارة.

نموذج سيارة Mazda MX-30

أول السيارات الكهربائية التي تقدم من الشركة اليابانية في نطاق واسع في MX-30، حيث تأتي السيارة بتصميم مستوحى من شكل السلاحف، كما تتميز السيارة بمحرك كهربائي يدعم تحريك الإطارات الأمامية للسيارة، أيضاً تتميز بتصميم أبواب يحتاج إلى فتح الأبواب الأمامية في البداية لفتح الأبواب الخلفية أيضاً، ومن المتوقع أن ينطلق هذا النموذج إلى أرض الواقع في عام 2020 في السوق الأوروبي.

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نموذج سيارة Toyota LQ

وقد كشفت تويوتا عن رؤية مميزة في سيارة Toyota LQ التي تأتي بتصميم خارجي مذهل، مع تصميم مميز وغير تقليدي من الداخل أيضاً، حيث تعتمد السيارة على الإتصال بالخدمات السحابية، مع تقنية الذكاء الإصطناعي YUI.

ومن المقرر أن يدعم مساعد YUI الرقمي إدراك الكلمات، والتركيز، وإدراك إنفعالات المستخدم الصوتية، مع ميزة التفاعل الصوتي بتجربة سلسة مع المستخدم.

نموذج سيارة Mitsubishi Mi-Trail

تتميز سيارة Mitsubishi Mi-Trail بإطارات كبيرة الحجم بتصميم buggy، كما تأتي السيارة بدون أبواب، وتتميز أيضاً بتصميم مرتقع بشكل ملحوظ، كما تأتي السيارة بمجموعة hybrid للطاقة مع 4 من المحركات لدعم كل إطار بشكل مستقل، مع دعم التحكم الدقيق في دفع إطارات السيارة، إلا أن السيارة مازالت نموذج أولي قد ينطلق لاحقاً للتنفيذ.

نموذج سيارة Nissan IMK

قد لا تتميز سيارة Nissan IMK بالتصميم الجذاب، إلا أنها أحد النماذج التي قدمت في معرض طوكيو من السيارات الكهربائية، والتي قد تنطلق لاحقاً إلى أسواق الصين واليابان، وتأتي سيارة Nissan IMK أيضاً بأرضية مسطحة كما في سيارة Ariyah، إلا انها تبقى نموذج أولي للسيارة قد لا ينتقل إلى الإنتاج الضخم.

المصدر

هذا الموضوع أفضل نماذج السيارات التي كشف عنها في معرض Tokyo Motor للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.